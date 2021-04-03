Объявлены даты выпускных экзаменов в школах Азербайджана

Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет 15-16 апреля выпускные экзамены для 11-х классов школ, передает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Согласно сообщению, 15 апреля состоятся выпускные экзамены на базе 11-летнего образования для учащихся школ в Кяпазском районе Гянджи, Агдамском, Гаджигабульском, Исмаиллинском, Гахском, Газахском, Сиязанском, Тертерском, Хызинском районах Азербайджана, городах Лянкяран и Ширван.

16 апреля экзамены состоятся в школах в Бинагадинском, Низаминском, Сабаильском, Сураханском районах Баку, Низаминском районе Гянджи, Агджабединском, Агстафинском, Астаринском, Огузском, Шемахинском, Саатлинском районах и в городе Сумгаит.