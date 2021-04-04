Бывший наследный принц Иордании отказался подчиняться силовикам

Хамза бен Хусейн, бывший наследный принц Иордании и сводный брат правящего короля Абдаллы II, в своем обращении, выпущенном в виде аудиозаписи, заявил, что не подчинится требованиям армии королевства хранить молчание, сообщает Reuters.

Это аудиосообщение распространила иорданская оппозиция. Также бен Хусейн заявил, что пойдет на эскалацию конфликта с правительством после того, как ему запретили вести политическую деятельность и приказали хранить молчание.

В столице Иордании Аммане в ночь с 3 на 4 апреля был предотвращен госпереворот. Арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид (бывший спецпосланник короля в Саудовской Аравии) и экс-министр финансов Бассам Авадалла (бывший советник короля), а также несколько высокопоставленных офицеров.