В доме у Рамазановой нашли пять килограммов марихуаны
Жительницу Баку задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Сабаильского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, задержана Л.Рамазанова, которая занималась незаконным оборотом наркотических веществ. Во время личного досмотра у нее и в ее доме в поселке Балаханы в общей сложности было обнаружено и изъято 5 кг марихуаны.
Проводится расследование.