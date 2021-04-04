Боевики атаковали тюрьму: бежали сотни заключенных
Около 1,5 тыс. заключенных бежали из центральной тюрьмы нигерийского города Оверри (административный центр южного штата Имо). Об этом сообщила местная версия британской газеты The Guardian.
По ее данным, вооруженная группа с помощью динамита взорвала часть стены тюрьмы и проникла на ее территорию.
В свою очередь нигерийская газета Vanguard пишет, что неизвестные взяли здание штурмом, как минимум один полицейский убит. "Нападавшие захватили тюрьму в течение часа", - приводит издание слова одного из очевидцев событий. Он отметил, что вооруженная группа прибыла к главному входу на машине с армейскими номерами.
Идет поиск сбежавших заключенных.
По данным The Guardian, одновременно был атакован находящийся рядом с тюрьмой полицейский участок. Из него также бежали люди, находившиеся в предварительном заключении. Затем нападавшие подожгли здание полиции.