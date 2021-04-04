Наложен арест на виллы, квартиры и автомобили Вугара Сафарли

Арестовано имущество бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития СМИ (KIVDF) Вугара Сафарли и директора ООО «Портос» Мамедова Надира Магеррам оглу. Об этом говорится в отчете «О деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2020 году».

Согласно информации, представленной Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, 12 июня 2020 года в связи с поступившим в Фонд государственной поддержки развития СМИ при президенте обращением о незаконном расходовании денежных средств на сумму, превышающую смету расходов за период, охватывающий 2017-2020 годы, было возбуждено уголовное дело по статьям 179.4, 308.1, 308.1 УК Азербайджана.

По данному уголовному делу решением Бинагадинского районного суда наложен арест на принадлежащие обвиняемым нежилые, земельные и садовые участки, частные жилые дома, квартиры и автомобили.