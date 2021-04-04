Счетная палата о недочетах в «Гачкынкоме»

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана выявлены недочеты в связи с закупками. Об этом говорится в отчете «О деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2020 году».

Согласно информации, в рамках аудита соответствия использования средств, выделенных из государственного бюджета Госкомитету, было выявлено подписание контрактов без закупки товаров (работ, услуг), что привело к трате средств госбюджета. Материалы в связи с этим направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.