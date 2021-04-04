Байрамов: Азербайджан и Израиль работают над проектами 20 документов

Азербайджан и Израиль ведут работу над подготовкой 20 межправительственных документов для расширения двустороннего сотрудничества. Об этом в интервью израильскому изданию Israel Hayom сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Партнерство между Азербайджаном и Израилем является прочным, всеобъемлющим и многоплановым. Мы удовлетворены уровнем развития отношений между нашими странами. Для развития нашего сотрудничества мы уже подписали более 10 соглашений, проекты еще 20 документов находятся на рассмотрении. Документы составляют хорошую основу для развития наших отношений», - сказал Джейхун Байрамов, которого цитирует Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, компании из Израиля могут принять участие в проектах по восстановлению Карабаха: «После восстановления нашей территориальной целостности мы вступили в послевоенную эпоху. Сейчас первоочередными задачами являются восстановление освобожденных территорий и возвращение вынужденных переселенцев на родину. Мы приветствуем участие дружественных стран и партнеров в процессе восстановления. Конечно, израильские компании тоже могут присоединиться к этому процессу. Объем работы огромен. Он включает разминирование, строительство инфраструктуры и создание умных городов и деревень».