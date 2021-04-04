Синоптики предупреждают о сильном ветре

Во вторник, 6 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется сильный северо-западный ветер, который к вечеру станет умеренным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 8-11, днем 14-17 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 65-75%.

В регионах Азербайджана завтра осадков не ожидается, ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. Ночью и утром прогнозируется местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 20-25, в горах ночью 3-8 градусов тепла, в высокогорье 0-3 градуса мороза, днем 10-15 градусов тепла.

6 апреля на Апшероне ожидается усиление ветра хазри, который может вызвать чувство дискомфорта у некоторых метеозависимых людей.

Национальная служба гидрометеорологии предупреждает, что в первой половине дня 6 апреля в Баку и на Апшероне ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 30 м/с. В районах Азербайджана также ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с.