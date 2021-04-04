Рафик Гусейнов родился 14 ноября 1944 года в селе Гюлаблы Агдамского района. Музыкальное образование получил в среднеспециальной музыкальной школе имени Узеира Гаджибекова по классу тар.

Рафик Гусейнов стал первым музыкантом в Азербайджане, который создал культ игры на гитаре. Ездил на гастроли вместе с известными артистами, аккомпанировал Гадиру Рустамову, Рубабе Мурадовой, Ягубу Мамедову, Сахавету Мамедову и многим другим.

Благодаря уникальному исполнению на гитаре музыкант завоевал любовь многочисленных слушателей. Рафиг Гусейнов виртуозно играл не только на гитаре, но и на таре, фортепиано, гармони и других музыкальных инструментах.