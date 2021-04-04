Скончался легендарный гитарист Рамиш обновлено
Скончался народный артист Азербайджана Рамиш (Рафик Гусейнов). Об этом сообщила жена народного артиста Гюллю Гусейнова.
Р.Гусейнов скончался сегодня утром.
Рафик Гусейнов родился 14 ноября 1944 года в селе Гюлаблы Агдамского района. Музыкальное образование получил в среднеспециальной музыкальной школе имени Узеира Гаджибекова по классу тар.
Рафик Гусейнов стал первым музыкантом в Азербайджане, который создал культ игры на гитаре. Ездил на гастроли вместе с известными артистами, аккомпанировал Гадиру Рустамову, Рубабе Мурадовой, Ягубу Мамедову, Сахавету Мамедову и многим другим.
Благодаря уникальному исполнению на гитаре музыкант завоевал любовь многочисленных слушателей. Рафиг Гусейнов виртуозно играл не только на гитаре, но и на таре, фортепиано, гармони и других музыкальных инструментах.