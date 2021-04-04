В Ереване сказали, когда Пашинян подаст в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в конце апреля, заявила руководитель правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

"Конкретный день пока не определен, но это будет в конце апреля", - сказала Макунц, передает Интерфакс.

Ранее Пашинян заявлял, что в апреле подаст в отставку для проведения в Армении досрочных парламентских выборов. "В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", - сказал Пашинян 28 марта.

Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня. Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы парламента. Нового премьера назначает парламентское большинство.