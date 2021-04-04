Полиция обезвредила банду фальшивомонетчиков
В Гусаре местный житель Э.Кязымов сообщил, что в его магазине несколько покупателей расплатились фальшивой 100-долларовой банкнотой. Сотрудники Гусарского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщает губинская региональная группа пресс-службы МВД.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении преступления жителей Гянджи Г.Махмудова и ранее судимого С.Алиева, жителей Баку - уже имеющих судимость Э.Гасанова и О.Мамедова, а также проживающую в Сумгаите Г.Эйнуллаеву. У них было изъято 70 поддельных 100-долларовых купюр.
По данному факту расследование продолжается.