Счетная палата: на имена умерших вынужденных переселенцев перечислялись пособия

На банковские счета 40 вынужденных переселенцев перечислялось ежемесячное пособие после их смерти. Об этом говорится в отчете «О деятельности Счетной палаты в 2020 году».

Согласно отчету, по результатам аудита соответствия использования средств, выделенных из государственного бюджета Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев, было установлено различие между ежемесячными суммами пособий и ежемесячными суммами, перечисленными на счета пластиковых карт. Установлено, что 40 вынужденным переселенцам, умершим в прошлом году, было выплачено ежемесячное пособие.