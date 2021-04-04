Весенние кредиты от 14,9% от Yelo Bank
Ищете кредит на выгодных условиях? У нас для вас хорошие новости. Yelo Bank объявляет специальную весеннюю кампанию и предлагает кредиты на особых условиях.
В рамках кампании, которая продлится до конца апреля, предлагаем кредиты всем от 14,9%. Максимальная сумма кредита составляет 30 тысяч манатов.
Для экономии времени кредит можно заказать через наш сайт, мобильное приложение, а также посредством наших каналов в социальных сетях.
Для заказа кредита онлайн - http://bit.ly/her-kese-kredit
У вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook и Instagram, и мы ответим!
Yelo Bank – яркий банкинг!