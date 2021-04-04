Жители Физули пытались проникнуть на освобожденные территории

Сотрудники Физулинского районного отдела полиции задержали четырех местных жителей, которые пытались проникнуть на освобожденную территорию района, сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате мер, принятых сотрудниками полиции, при попытке проникнуть на освобожденные от оккупации территории были задержаны жители Физулинского района Салим Гасымов и Эльчин Абдуллаев.

Установлено, что указанные лица, управляя автомобилями в нетрезвом состоянии, пытались проехать на не очищенную от мин территорию Джебраильского района. Задержаны и их пассажиры - жители Физулинского района Эльгюн Бабаев и Мехрадж Гаджиев.

В отношении задержанных составлен административный протокол, который направлен в суд.