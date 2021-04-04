Основанием стало приглашение космической комиссии Саудовской Аравии и Китайскому космическому агентству со стороны Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства к участию обеих стран в совместных научных экспериментах. Эти работы будут проходить на борту китайской космической станции в рамках программы «Сотрудничество Объединенных Наций и Китая в области использования Китайской космической станции».

Haqqin.az уже сообщал об активности Саудовской Аравии в разных сферах, в том числе в энергетической, о ее сотрудничестве в области водородного топлива с Южной Кореей. И вот новый поворот: подписано соглашение о совместных усилиях в освоении космоса этой страны с Китаем. Сотрудничество патронирует Бюро ООН по космическому пространству. Соглашение предусматривает научную миссию саудовских специалистов на китайской космической станции уже в 2022 году.

Эксперимент с участием саудовских специалистов сконцентрируется на исследовании космического излучения на действие высокоемких солнечных батарей, устанавливаемых на спутниках, используя при этом условия космической среды для проведения таких исследований и экспериментов.

Целью экспериментов является проектирование таких солнечных батарей, которые будут способны работать на высоком уровне энергоотдачи достаточно длительный период, чтобы обеспечить продолжительность поставки энергии, необходимой для функционирования спутников и космических кораблей. В результате удастся снизить расходы на важную часть космических экспедиций.

Китай, как не раз сообщал haqqin.az, активен во многих сферах, как в экономике, так и в области международной политики. Пекин не скрывает, что стремится занять доминирующее положение не только в своем регионе, но и в мире. В число приоритетов Китая входит и космос.

Что касается активностей Срединной империи в регионе близ границ Азербайджана, то недавно Китай подписал документ о «комплексном стратегическом партнерстве» с Ираном на период в 25 лет.