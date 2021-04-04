«Одной из задач, стоящих перед вами, является устранение недостатков, применение современного подхода в управлении, внедрение современных технологий. Потому что мы не можем после этого проводить мелиоративные мероприятия, как говорится, дедовским методом. В Азербайджан должны быть доставлены самые современные технологии в этой области, вода должна использоваться эффективно». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе приема в видеоформате Заура Микаилова в связи с его назначением на должность председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство».

«Одной из проблем является большой объем потерь. Эти потери в некоторых случаях носят естественный характер, но в некоторых случаях происходят из-за халатности. Отсутствие учета, конечно, усложняет нашу работу. Поэтому необходимо вести полный учет. До недавнего времени не учитывался объем воды, поступающей в наши водоемы и вытекающей из них. У нас не было возможности провести правильный анализ, сделать прогноз. Поэтому снижение потерь является одной из наиболее важных проблем.

Ремонт и реконструкция каналов также является одной из важных задач. Подавляющее большинство каналов, проложенных в советское время, были грунтовыми. Большая их часть действует и сегодня. Конечно, грунтовые каналы не позволяют пропускать воду в нужном объеме, потери возникают в том числе и из-за этого, но в то же время они приводят к засолению почвы. Поэтому мы должны избавиться от грунтовых каналов.

Но какие технологии будут применены взамен, предстоит определить уже вам. Необходимо наладить тесные контакты с ведущими компаниями мира в этой области, использовать опыт стран, климат которых схож с нашим. Есть страны, где водных ресурсов меньше, чем у нас, но урожайность намного выше. Поэтому все это должно быть четко изучено, составлен правильный план действий, при необходимости принята государственная программа, чтобы в последующие годы мы применяли в нашей стране самые современные мировые принципы в области мелиорации и орошения.

Некоторое время назад, изучая этот вопрос, я дал указание подготовить и представить предложения по созданию новых малых водохранилищ. Такие предложения были получены. Я в принципе одобрил эти предложения, и планируется строительство 10 новых водохранилищ. Еще раз изучите и проанализируйте эти вопросы. Потому что строительство каждого водохранилища требует больших средств. После этого следует проложить каналы, принять другие меры. Все эти средства предоставляются государственным бюджетом. Но мы должны посмотреть, насколько средства, вложенные в эту сферу, соответствуют результату. Что мы получим взамен вложенных средств.

Потому что, если это не будет правильно рассчитано, наша работа никогда не даст эффекта. Развитие этой сферы является проявлением очередной заботы государства о частном секторе. Потому что государство берет на себя все расходы, чтобы фермеры, крестьяне получали хороший урожай, создавали для себя лучшие условия, а их уровень жизни повышался. Учитывая, что в сфере сельского хозяйства фермеры освобождены от всех налогов, кроме земельного, развитие этой сферы, в первую очередь, служит улучшению условий жизни людей. Это уже воспринимается в Азербайджане как своего рода социальная сфера. Но если мы возьмем развитые страны, то увидим, что там это не так – каждый литр воды учитывается, везде ставят счетчики, правильно ведется учет и с самого начала рассчитывается, какой результат будет получен взамен вложенных инвестиций. Так должно быть и у нас», - сказал глава государства.

«Мы и впредь будем поддерживать наших граждан, занятых в сельском хозяйстве. Увеличение субсидий еще раз показывает это. Наши намерения, наша политика остаются неизменными. Но вместе с тем каждый человек, занимающийся сельским хозяйством, должен осознавать и свою ответственность.

При проведении анализа мы столкнулись еще кое с чем – случаи несправедливого распределения воды получили широкое распространение. Здесь и центральные исполнительные органы, и местные исполнительные органы, и некоторые предприниматели, сговорившись, бессовестно использовали воду. В таком случае некоторым фермерам, некоторым деревням не хватало воды. Я дал указание, сейчас проводится анализ, проводится расследование. Этому тоже нужно положить конец. Многочисленные незаконные соединения были установлены на водных линиях. При проведении анализа мы также столкнулись с этим. Оказалось, что никто не несет за это ответственности. Этому нужно положить конец. Я дал указание, что по водным линиям должен проводиться визуальный мониторинг, то есть одновременно на месте должны быть установлены современные системы наблюдения - камеры, и эти незаконные соединения должны быть пресечены», - сказал глава государства.

«Недостатков много, и вы, конечно же, проанализируете все эти вещи сейчас, в период вашей деятельности. Опять же, я говорю, что эта область является и останется приоритетной. Но здесь должен быть новый подход, подход, соответствующий современным требованиям. Считаю, что в кратчайшие сроки вы еще раз проанализируете все эти вопросы и выступите с конкретным пакетом предложений», - сказал президент Ильхам Алиев.