Дело о заговоре в Иордании передадут в суд государственной безопасности

Суд государственной безопасности Иордании рассмотрит итоги расследования об антиправительственном заговоре в королевстве, в который был вовлечен бывший наследный принц Хамза бен Хусейн (занимал этот пост в 1999-2004 годах). Об этом сообщил в понедельник телеканал Al-Hadath. По его информации, этот орган занимается судебными делами, связанными с государственной изменой, шпионажем, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади сообщил, что у иорданских спецслужб "имеются достоверные сведения о причастности внешних сторон к заговору с целью дестабилизации ситуации в стране". По его словам, принц Хамза и ряд других задержанных властями подданных проводили "активные контакты с зарубежными сторонами на протяжении длительного времени".

Как отметил вице-премьер, спецслужбы арестовали по делу о заговоре 14-16 человек. При этом он подчеркнул, что среди задержанных лиц нет ни одного военного.

По сведениям Al-Hadath, в понедельник была распространена видеозапись заявления принца Хамзы, в которой он сообщил, что не собирается подчиняться условиям домашнего ареста. "Я не буду терпеть, когда мне говорят, что вы не можете выходить на улицу, писать в Twitter и общаться с людьми, что вам разрешено только видеться с семьей", - указал он. В субботу в эфире Би-би-си появилась видеозапись заявления принца Хамзы из дворца на окраине Аммана, в котором он подтвердил, что находится "в полной изоляции со своей супругой и детьми", а все лица из его окружения задержаны.

По сведениям газеты The Daily Star, принц Хамза насторожил иорданские спецслужбы налаживанием контактов с недовольными фигурами из элиты местных племен и оппозиционными деятелями, а также участием в собраниях, на которых осуждалось правление короля Абдаллы II.

Как отметил вице-премьер ас-Сафади, иорданский монарх пытался лично уговорить своего брата отказаться от участия в антиправительственной деятельности и вернуться в лоно хашимитской королевской семьи. "Однако принц Хамза не ответил на эту просьбу должным образом", - сообщил он.