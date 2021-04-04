Врач назвал эффективный способ выспаться

Для решения многих проблем со сном в большинстве случаев достаточно понизить температуру в спальне на несколько градусов, считает американский невролог Крис Уинтер. Его слова приводит издание Men’s Health.

Специалист отметил, что прохлада не только поможет избавиться от бессонницы, но и будет способствовать более продолжительному отдыху. Вместе с тем он считает, что смена матраса, подушки или приобретение "высокотехнологичной пижамы" вряд ли помогут избавиться от проблем со сном.

Также врач посоветовал ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время.

"Наличие постоянного графика помогает мозгу понять, когда наступает время спать", — объяснил эксперт.

По его мнению, сокращения употребления алкоголя, медитация и физические упражнения также помогут улучшить качество сна.