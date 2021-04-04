В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2021 человек). В то же время 647 пациентов (776 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в понедельник, 5 апреля.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 34 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 271 834 случая заражения коронавирусом, из этого числа 242 293 человека благополучно прошли лечение, 3711 пациентов клиник скончались.

Лечение 25 830 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 935 718 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6763 - за минувшие сутки.