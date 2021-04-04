Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 16:51

Мир уже более года пребывает во власти глобальной пандемии COVID-19, и сфера городского транспорта в списке самых пострадавших. И это понятно, ведь самое простое человеческое взаимодействие стало вдруг нежелательным и даже смертельно опасным. Транспортный сектор оказался в беспрецедентной ситуации. Если до пандемии акцент в реализации транспортных стратегий делался на сокращение личных средств передвижения, в первую очередь автомобилей за счет всевозможных мер дестимулирования автомобильных поездок и развития системы общественного транспорта, то теперь, напротив, личный транспорт стал наиболее безопасным, а значит - предпочтительным. Этого требует во избежание заражения необходимость социального дистанцирования, чего в городском транспорте достичь достаточно сложно.

Закрытие метро и его последствия Именно поэтому в Баку практически сначала пандемии была приостановлена работа метрополитена. Незамедлительно со стороны Бакинского танспортного агентства были введены в эксплуатацию экспресс-автобусы, соединившие различные станции метро. Однако компенсировать бездействие подземки увеличением рейсов автобусов и даже введением экспресс-автобусов с самым коротким интервалом движения невозможно - слишком разная провозная способность у тех видов транспорта. Более того, если такая тактика была эффективна с точки зрения возможности инфицирования во время строгого карантина, когда были закрыты практически все офисные центры, рестораны и магазины, то со смягчением карантинных мер в город быстро вернулись и пробки, и давка в салонах автобусов. Уровень дорожных заторов сегодня даже превышает доковидный. По данным транспортников, количество автомобилей на бакинских дорогах после ослабления карантинных мер на 10-15 процентов превышает тот же показатель, наблюдаемый в феврале 2020 года. При этом надо учесть, что нынешняя социально-экономическая активность еще далека от прежней, ведь все еще в силе ряд ограничений и большое число граждан работают на удаление, студенты и школьники посещают учебные заведения не все сразу, а по графику, и т.д.. Основной причиной такого увеличения автомобилепользования в Баку специалисты считают закрытие метро, а также неработающий по выходным и праздникам общественный транспорт. И такая тенденция характерна не только для нашей столицы, но и для всех мегаполисов мира. Однако надо также отметить и тот факт, что ни в одной развитой стране мира метрополитен не закрывался на длительный период, а общественный транспорт продолжает работать как в рабочие, так и в выходные дни. Неработающий общественный транспорт по выходным и фактическое отсутствие такого магистрального транспорта, как метро, причиняет массу неудобств самой незащищенной части населения, не имеющей личных автомобилей и передвигающейся исключительно на общественном транспорте. Однако люди работают и нередко далеко от дома, причем порой в выходные и праздники, и вынуждены добираться к месту работы на такси. Карантинные меры, связанные с транспортом, фактически ограничили доступ людей к своим рабочим местам. Например, сотрудникам многочисленных супермаркетов, аптек, магазинов приходится тратить больше денег и времени только чтобы попасть на работу. Бакинцы вынуждены пересесть на такси Так что еще одна тенденция, наблюдаемая в Баку, - это существенное увеличение спроса на такси и частные (часто нелегальные) средства пассажироперевозок. Это проявляется как в увеличении количества традиционных такси, так и в такой специфичной форме неформального общественного транспорта, как коллективные такси, или, как их называют в народе, «одноманатные такси». Причем если раньше это были по большей части легковые автомобили, то теперь нередки и микроавтобусы. Иными словами, ограничительные меры в отношении официального общественного транспорта выпустили такого джинна из бутылки, что загнать его обратно будет ой как непросто. Неформальный общественный транспорт, кстати, характерен для неразвитых стран Азии и Африки и является показателем системных проблем в организации городских пассажироперевозок. Он всегда появляется там, где есть потребность перевозить людей, а нормальный общественный транспорт отсутствует или качество его обслуживания на низком уровне.

Год назад, когда разразился первый локдаун, во многих странах пассажиров предупредили, чтобы они держались подальше от общественного транспорта. Это была настоящая смена ориентиров общественного сознания. Никогда прежде мировые лидеры не накладывали таких ограничений на передвижение людей. Возникла необходимость принимать решения, как управлять транспортом в условиях ограничений и как помочь сектору пережить это трудное время. Во многих крупных городах мира граждане массово отказывались от общественного транспорта, а в личных автомобилях стали видеть не только единственную возможность перемещаться по городу, но и средство обезопасить себя от заражения. В общем, все, кто имел такую возможность, дружно пересели из автобусов в собственные машины. Специалисты по транспортному планированию между тем предупреждают, что этот стремительный возврат к комфорту, который предоставляют автомобили, может привести к нескончаемым пробкам на улицах. Баку заполонили пробки Отчасти так и случилось. Загруженность дорог в некоторых городах уже превзошла уровень до начала пандемии. Париж побил рекорд в конце октября в преддверии нового локдауна, когда пробки в городе растянулись почти на 700 км. Количество пробок на окраинах Лондона возросло чуть не вдвое по сравнению с предыдущим годом. Аналогичная ситуация в крупных городах соседней с нами Турции. В Стамбуле, например, после смягчения карантина на дороги выезжает на 10 процентов больше автомобилей, чем в 2019 году. Из-за этого время в пути в среднем увеличилось на 30 процентов, и это при том, что общественный транспорт в этой стране в целом работает в штатном режиме. Причем надо отдельно отметить, что ни один из крупных мировых городов не стал закрывать метро и городские электрички, полагая, что они решают важную социальную роль в передвижении людей к рабочим местам. Сомнения в безопасности общественного транспорта стали в последние месяцы одной из главных причин, заставляющих людей пересаживаться на машины. Однако исследования, проведенные во Франции, Японии и Австрии, где изучались последствия первой волны вируса, не обнаружили бесспорной связи крупных вспышек коронавируса с автобусами или поездами. Напротив, эти исследования показали, что при использовании таких мер, как социальное дистанцирование и ношение масок, риск подхватить инфекцию в общественном транспорте на самом деле довольно невысок. Это же факт подтверждает и Международный союз общественного транспорта, который на основании ряда данных заявил, что при осуществлении мер, рекомендованных органами здравоохранения, риск подхватить ковид в автобусах и метро весьма низок. Конечно, нулевого риска не существует, но общественный транспорт остается одним из самых безопасных способов передвижения по городу и поддержания жизни города. Говорит об этом и недавнее наблюдение в Баку, где в период каникул на Новруз, когда общественный транспорт был остановлен на 9 дней, рост случаев заражения продолжался. Другой пример: из более тысячи водителей компании BakuBus только 41 заразились коронавирусом и это при том, профессия водителя автобуса предполагает постоянное взаимодействие с большим количеством людей. Можно сделать вывод, что меры, предпринятые для уменьшения рисков заражения дали желанные результаты. Так может, и в самом деле общественный транспорт не так опасен, как уже год все считают?

Последние десятилетия в Европе постепенно менялось видение городской мобильности. «Города для людей, а не для автомобилей» - эта концепция получила признание еще до вспышки коронавируса из-за высокого уровня загрязнения воздуха, вызванного интенсивным движением в больших населенных пунктах. Но теперь социальное дистанцирование, продиктованное пандемией, заставило городские власти предлагать гражданам новые способы передвижения, чтобы избежать скоплений людей в общественном транспорте и чрезмерного использования личных автомобилей. Это например, велосипеды, и в европейских городах срочно выделили новые велосипедные дорожки. Причем многие из этих дорожек появились как временные, помогающие велосипедистам перемещаться по городу во время кризиса. Еще одной мерой стало увеличение зон 30 км/час, что позволяет снизить общую скорость дорожного движения и повысить так называемую мягкую мобильность. Некоторые городские власти уже подтвердили планы сделать новую инфраструктуру постоянной. Берлин - один из таких городов. Передвижение пешком и езда на велосипеде или самокате могут стать привлекательными альтернативами для коротких поездок. Но без общественного транспорта тем не менее не обойтись – в больших городах и расстояния солидные, на велосипеде далеко не всегда доберешься к месту назначения. Весь мир решает проблемы городского транспорта Мегаполисы мира активно предпринимает шаги по сокращению автомобильного движения, совершенствованию общественного транспорта, созданию удобных для велосипедистов улиц и максимальному увеличению общественных пространств. Скажем, Брюссель планирует сделать изменения в связи с пандемией постоянными, сосредоточить внимание на сокращении загрязнения воздуха в городе, улучшении общественного пространства, увеличении количество зеленых насаждений, чтобы город стал более комфортным для жизни.