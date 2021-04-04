Первая в Азербайджане инклюзивная школа искусств продолжит свою деятельность в недавно открывшемся Бакинском центре DOST № 4. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

Инклюзивная школа искусств была создана в рамках проекта «Обеспечение прав и благополучия женщин-инвалидов и ветеранов Карабахской войны», реализуемого по инициативе первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Проект, совместно реализуемый Министерством труда и социальной защиты, Программой развития ООН и Фондом населения ООН, направлен на поддержку работы правительства по обеспечению прав и благосостояния указанных категорий лиц.

В инклюзивной школе искусств на платной основе обучают навыкам и знаниям рисования, ткачества и резьбе по дереву людей с ограниченными возможностями здоровья старше 16 лет, а также некоторых, не имеющих инвалидности. Школа оснащена мебелью и оборудованием, разработанными по принципу универсального проектирования (universal design), то есть индивидуальности для всех.

С началом пандемии COVID-19 в 2020 году школа перешла на онлайн-форму обучения, и ее ученики также получили необходимое оборудование и инструменты для онлайн-обучения. На сегодняшний день для 22 учащихся, поступающих в школу, было организовано 10 очных и 71 онлайн-урок.

В прошлом году в связи с Международным днем лиц с инвалидностью для получения дохода от работ, созданных курсантами школы, была организована выставка-продажа этих изделий ручной работы. Виртуальная лаборатория по развитию навыков и обучению рукоделию и рисованию (V-Lab) http://vlaboratoriya.sosial.gov.az также размещена на платформе.

Школа уже готова принять больше учеников, и лица с ограниченными возможностями и без них, желающие записаться на занятия, могут подать заявку, заполнив соответствующую форму заявления. В случае необходимости учащимся с ограниченными возможностями также будет выделен специальный транспорт, чтобы они могли добраться до школы из дома.

Проект «Обеспечение прав и благополучия женщин-инвалидов и ветеранов Карабахской войны» реализуется в Баку, Сальянском и Масаллинском районах. Проект, начатый в 2019 году, способствовал улучшению качества жизни 2500 женщин-инвалидов и ветеранов войны, создавая возможности для работы и профессионального образования и делая общественные места более доступными.