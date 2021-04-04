Скончался азербайджанский киноактер Фикрет Мамедов
На 66-м году жизни скончался азербайджанский киноактер Фикрет Мамедов, сообщили Trend из близкого окружения артиста.
Фикрет Мамедов родился 1 января 1956 года в Баку. Его дед, Aгаси Мешадибеков, был известным исполнителем на таре, композитором, заслуженным деятелем искусств Азербайджана. Отец, Али Мамедов, был директором ряда картин киностудии "Азербайджанфильм". Выпускник Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А.Герасимова (ВГИК). Сыграл в 35 фильмах , среди которых "Последний рейс", "Закрытая дверь", "Джин в микрорайоне", "Крик", "Парк", "Лев ушел из дома", "Легенда о Серебряном озере", "Окно", "Больше 40° градусов в тени" и т.д.