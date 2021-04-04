Российские СМИ о том, как армяне похитили и переправили в Армению «Искандеры»

Начатое в октябре прошлого года служебное расследование в российском Министерстве обороны по факту участия чиновников военного ведомства в незаконных поставках оружия в Армению, последовавшее после заявления Ильхама Алиева о непрекращающихся поставках вооружения армянской стороне контрабандным путём, привело к шокирующим результатам.

По наиболее вероятной версии, для преступного деяния был даже специально приобретён транспортный самолёт Ил-76, при помощи которого и осуществлялась преступная перевалка грузов. В связи с сугубой опасностью подобных афёр и срочным поручением руководства дело было расследовано действительно буквально за несколько дней совместными усилиями сотрудников Минобороны и ФСБ России.

Авторы статьи не скрывают своего шока от того факта, что боевые ракеты повышенного радиуса действия, категорически запрещённые к экспорту, продавались преступной группировкой со складов поставщикам, которые незамедлительно переправляли свой улов в Армению.

В статье говорится, что деятельность преступников осуществлялась через этнические группировки и была поставлена на широкую ногу. Журналистам удалось выяснить, что в материалах фигурируют различные торговые центры, магазины и даже строительные конторы, расположенные во всех концах России - Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Орловской и Тульской областях, Красноярске и Краснодаре…

«Хищение и преступная продажа ракет - дело из ряда вон выходящее. Но ещё страшнее наличие подпольной сети перевозки по стране и за границу. По сути, речь идёт о деятельности иностранной разведки на территории России. Причём бенефициаром в данном случае выступает Ереван. По счастливому стечению обстоятельств, незаконно приобретённое и доставленное адресату вооружение фактически не было задействовано и оказалось малоэффективным. Тут сказалась предусмотрительность российских военных. Дело в том, что никакие «инструкции по применению» на военных складах не содержатся. То есть взять ракету и суметь ей воспользоваться - это, как говорится, одна большая разница», - говорится в статье.

Авторы отмечают, что любое современное оружие - сложная высокотехнологичная система, весьма далёкая от простой компьютерной стрелялки. Использование такое техники предполагает фактически инженерные знания, коими зарубежные военные зачастую не обладают. Тем более если речь идёт о достаточно технически непродвинутой Армении. Поэтому принцип «выстрелил и забыл» никак не мог сработать при применении «Искандеров-М». Не стоит забывать, что ими пытались воспользоваться на пересечённой, горной местности, в условиях реального боестолкновения и вероятного использования азербайджанской стороной систем РЭБ. Остаётся только порадоваться тому факту, что принцип «тащи то, что плохо лежит» не сработал и что жертв от применения «Искандера-М» не было. Что, естественно, не помешает российским следователям жестко покарать «оборотней в погонах».

«И это действительно хорошие новости - для России. Но и для Азербайджана, который помог России разобраться со сложной ситуацией и, тем самым, только подтвердил дружеские и партнёрские отношения между двумя евразийскими государствами. А при наличии доверия можно справиться со многими проблемами.

Теперь предстоит долгая и кропотливая работа - чудовищная по своим объёмам - по выявлению и чистке не только в рядах вооружённых сил, но и в ряде гражданских организаций, которые могли быть вовлечены в преступный оборот оружия. В этой связи хотелось бы порекомендовать российским законодателям внести поправки в законы «по китайскому варианту». Ведь хорошо известно, сколь безапелляционно, прямо-таки по законам военного времени судят за подобные дела в Поднебесной. Впрочем, в КНР даже за простую коррупцию нередко положен расстрел. Возможно, поэтому Китай и остаётся Китаем уже не одну тысячу лет», - говорится в статье.