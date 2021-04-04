Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе дает ему право вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к конституции. Согласно одной из новелл основного закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента еще два срока.

Документ устанавливает, что главой государства может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в стране не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Эта норма не касается россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".