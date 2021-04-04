В Баку обсудили расширение таможенного сотрудничества между тюркоязычными странами

Сегодня в Государственном таможенном комитете состоялась встреча с делегациями Турции и Узбекистана, организованная Советом сотрудничества тюркского мира (TDƏŞ).

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Джавад Гасымов рассказал о сотрудничестве в рамках TDƏŞ и с удовлетворением отметил, что это сотрудничество успешно продолжается и в таможенной сфере. Подчеркнув, что предпринимаются важные шаги в направлении повышения транзитного потенциала нашей страны, заместитель председателя комитета подчеркнул важность расширения обмена опытом и электронной информацией с этой целью.

Джавад Гасымов сообщил о достигнутых договоренностях с рядом стран в данной сфере, что наряду с эффективным управлением таможенными рисками создает благоприятные условия для упрощения таможенных процедур, ускорения процессов пересечения границы. Он также отметил, что Азербайджан реализует крупномасштабные проекты с целью развития международной торговли, дальнейшего расширения транзитных возможностей, и усиление сотрудничества между тюркоязычными государствами внесет важный вклад в эту сферу.

Затем выступили заместители генерального секретаря TDƏŞ Гисмет Гезалов, Мирвохид Азимов, заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов и другие лица, которые высказали свое мнение о расширении таможенного сотрудничества между тюркоязычными государствами, увеличении транзитных перевозок, усилении обмена информацией, подчеркнули важность изучения опыта азербайджанской таможни в области цифровизации, внедрения информационных технологий и принципа “одно окно”.