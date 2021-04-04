Какие маски лучше защищают от COVID-19

Проанализировав различные виды масок под микроскопом, ученые определили, какие из них лучше всего защищают от COVID-19. Об этом сообщает Science News.

Исследования показали, что наиболее эффективными для защиты от коронавируса являются респираторные маски N95. Эффективно улавливают частицы вируса также фланелевые маски, чего не скажешь о масках из синтетических тканей, например, из шифона или вискозы.

По словам специалиста по микроанализу из Смитсоновского института охраны природы США Эдварда Виченце, хаотичная природа хлопчатобумажных волокон с их морщинистой текстурой и сложной формой с изгибами и складками, вероятно, позволяет хлопку улавливать больше наноразмерных частиц, чем другие ткани.

"Хлопок "любит" воду и разбухает во влажной среде. Поэтому частицам становится труднее проникать через маску", - говорит ученый.

По его словам, полиэфирные ткани (полиэстер) имеют хорошо организованные, прямые и гладкие волокна, что делает их менее эффективными материалами для масок для лица.