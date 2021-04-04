Межбанк представит свои проекты на Baku Transit Forum 2021: Smart City

Представители государственных структур и руководители ведущих компаний из Азербайджана, России, Украины, Грузии, Беларуси, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран выступят с докладами на следующие темы: технологии безналичных платежей нового поколения, инновационные проекты, передовые образцы концепции «Умный город», экономические и социальные льготы, достижения и перспективы в сфере транспортной инфраструктуры.

Среди выступающих на мероприятии - заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана Эльмир Габибуллаев и заместитель директора департамента розничного банкинга Афган Аббасов. На форуме продемонстрируют презентации, а также обсудят инновационные банковские решения. В том числе будет затронута тема о технологии NFC, направленной на развитие концепции «Умного города» и представленной в нашей стране банком в течение последних лет. Также особое внимание будет уделено бесконтактной оплате проезда на железнодорожном транспорте посредством карт Международного банка Азербайджана.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.