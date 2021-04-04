В ВОЗ ответили, может ли человек заразить домашних животных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что человек может заразить COVID-19 собак, домашних кошек, норок, львов, тигров и енотовидных собак. ВОЗ изучает влияние вируса на другие виды животных, заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.

"Вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован", - сказала она.

"Несколько животных - норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки, - контактировавшие с инфицированными людьми, дали положительный результат на COVID-19. Процесс изучения влияния вируса на другие виды животных идет", - уточнила Вуйнович.