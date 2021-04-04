В Иране в понедельник зарегистрировали 13 890 новых заражений коронавирусом, это максимальное суточное число новых случаев COVID-19 за последние четыре месяца, сообщает Интерфакс со ссылкой на IRNA.

Число летальных исходов среди зараженных коронавирусом увеличилось на 172. Более двух тысяч человек госпитализировали.

Отмечается, что в последнее время темп распространения коронавируса в Исламской Республике растет. Особенно много случаев заражения выявляют в Тегеране, где продолжают работать только самые необходимые службы.

Всего с начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 1,9 млн человек, более 63 тыс. умерли.