На продажу выставили гостиницы и зоны отдыха Гульнары Каримовой

В Ташкенте и Ташкентской области на продажу выставлены несколько объектов, принадлежавшие дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, передает Служба новостей Центральной Азии.

Согласно данным Агентства по управлению государственными активами Узбекистана, среди продаваемых объектов числится зона отдыха «Сиджак» в Бостанлыкском районе Ташкентской области на территории 5,38 га. На территории зоны отдыха есть гостиницы площадью в 730 кв.м, спортивное сооружение площадью 855 кв.м, общее здание в 335 кв.м, три бассейна почти в 250 кв.м, два фонтана, коттедж, амфитеатр, водяная вышка и другие сооружения.

Общая земельная площадь комплекса, включая здания и сооружения, составляет 5,38 га.

Кроме того, на публичные торги выставлены такие объекты, как бизнес-центр «Пойтахт», гостиница «Ичан кала» и зона отдыха «Бельдерсай», ранее принадлежавшие Гульнаре Каримовой.