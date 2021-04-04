В Министерстве внутренних дел Азербайджана прокомментировали информацию, распространившуюся в соцсетях, о якобы штрафовании лиц, не прошедших вакцинацию.

В частности, в соцсетях распространились сообщения о том, что не прошедших вакцинацию будут штрафовать на 40 манатов.

По словам начальника отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майора полиции Эльшада Гаджиева, это недостоверная информация: «Вакцинация является добровольной для граждан. В Кодексе об административных проступках нет юридических норм, предусматривающих штрафовать лиц, не прошедших вакцинацию».