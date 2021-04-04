Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в Академии наук Генпрокуратура заявляет
Счетная палата Азербайджана направила в Генеральную прокуратуру материалы в связи с выявленными в Национальной академии наук Азербайджана нарушениями.
В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.
О результатах следствия общественности будет представлена информация.