Азербайджанская штангистка стала чемпионкой Европы

На соревнованиях, проходящих в Москве, наша спортсменка выиграла в весовой категории до 59 кг. С общим результатом 211 кг Костова завоевала золото.

В рывке Боянка подняла 95 кг и завоевала малую бронзу, а в толчке взяла штангу весом 116 кг и выиграла малое золото.

Серебро и бронза в активе россиянки Ольги Те и француженки Доры Чаконте соответственно. Обе подняли в сумме 210 кг, но российская штангистка весит меньше соперницы, что дало ей преимущество.

Боянка Костова выступает за Азербайджан с 2011 года. Она уже становилась сильнейшей в Европе в 2012, 2015 и 2016-м годах. В 2015 году Боянка также выиграла чемпионат мира в Хьюстоне, и была нашей главной надеждой в тяжелой атлетике на Олимпиаде-2016 в Рио. Однако грянул допинговый скандал, и сборная Азербайджана была лишена права выступать на Играх.

На этом проблемы не закончились. Допинг-проба Костовой, взятая на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где она заняла 5-е место, дала положительный результат после перепроверки, инициированной Международным олимпийским комитетом в 2016 году. В крови чемпионки мира обнаружили запрещенные вещества туринабол и станозолол. Ее дисквалификация длилась два года и завершилась в 2018 году.

Теперь Боянка сосредоточена на подготовке к Олимпиаде в Токио, на которую она практически завоевала путевку. В ближайшее время ее участие в Играх будет официально подтверждено.

Возвращаясь к чемпионату Европы в Москве, надо сказать, что здесь от Азербайджана выступят еще два тяжелоатлета – Алиш Назаров (102 кг) и Дадаш Дадашбейли (109 кг). Они выйдут на помост 10 апреля.