Делегация Ирака на встрече с Джейхуном Байрамовым

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с председателем Комитета по внешним связям парламента Ирака Шейко Мухаммадом Салехом Ахмадом Кадиром Мир Ваисом.

Как сообщили haqqın.az в Управлении пресс-службы МИД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних связей, в том числе о возможностях расширения сотрудничества в гуманитарной сфере, в сферах туризма, образования и других сферах.