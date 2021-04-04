Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 19:43

Рыболовство как важная отрасль народного хозяйства во многих приморских странах, в Евросоюзе переживает непростые времена. Брюссель принимает регулирующие акты, касающиеся квот на вылов определенных видов рыб в Северном, Норвежском и Балтийском морях. Как писал haqqin.az, в Азербайджане купить рыбу не проблема, тем более пока что по очень привлекательным ценам. Но вот не все так гладко обстоит с рыбой в Евросоюзе. Потому здесь есть немало активистов, требующих запретить вылов рыбы в морях у берегов континента.

- Несмотря на общую политику рыболовства, не все стада рыб вылавливаются уравновешенными способами, и потому добывается их все еще слишком много, - говорит полька Юстина Зайховска, представитель Кампании за прекращение чрезмерного лова рыбы в северо-западной Европе, которую цитирует агентство PAP. Зайховска обратила внимание, что в случае исчезающего сейчас восточного стада трески в Балтийском море, которую сейчас нельзя ловить, лимиты на лов превышали год за годом начиная с 2013 года, безопасный уровень, рекомендованный учеными. В то время, напомнила она, научные рекомендации регулярно заказывала Европейская комиссия, чтобы обеспечить основы уравновешенного вылова рыбы. По мнению активистки, многие породы рыб сейчас чрезмерно добываются, в особенности те, по которым нет полных научных данных. - 38 процентов пород рыб в северо-восточной Атлантике все еще чрезмерно эксплуатируется, - сказала она. - Позитивным же примером является то, что принимаемые меры приносят результат. Там, где удалось ограничить чрезмерный вылов, рыбные стада быстро восстановились. Например, поголовье камбалы в Северном море снова достигло опять той же, здоровой ситуации после 10 лет более осторожного промысла, - указала Ю.Зайховска.

Она оценила тот факт, что при лучшем управлении отраслью стало возможным достижение наивысшего уровня вылова и наибольшей прибыли для рыболовства. - Именно решения в соответствии с научными советами приводят к положительным результатам, - подчеркнула активистка. Она напомнила также, что история внедрения общей политики рыболовства в Евросоюзе началась в 2013 году, когда после десятилетий чрезмерного вылова и неэффективного управления рыболовством Европейский парламент и правительства тогдашних 28 государств-членов согласовали базовую реформу предыдущей политики в этой сфере. - Реформа предусматривала введение уравновешенных лимитов вылова рыбы в целях восстановления стад, поддержание здоровых экосистем, обеспечение стабильных и выгодных уловов для европейского рыболовецкого флота. В 2014 году эта политика была внедрена в жизнь с намерением приведения давления на рыбное поголовье в соответствие с научными рекомендациями, - подчеркнула эксперт. Комментируя подготовленный активистами кампании для ЕС доклад, Ю.Зайховска обратила внимание на то, что со времени реформы требований к отрасли ЕС в целом уменьшил прессинг рыбного промысла на поголовье морских обитателей. Несмотря на то, что много лимитов установлено на уровне, превышающем научные выкладки, в среднем они приближены к оптимальным. Ю. Зайховска обратила внимание, что ключевым моментом реформы стал конец 2020 года, когда были достигнуты значительные изменения в управлении рыболовством. К этому времени должны были быть введены взвешенные показатели по добыче всех пород рыб. - В соответствии с политикой реформы все факты чрезмерного вылова, где это возможно, должны были закончиться к концу 2015 года, а по отношению ко всем породам - к концу 2020-го, - сказала она. - Этого все же пока не удалось полностью достигнуть. Предусматривалось, что должно прекратиться такое явление, как выброс за борт количества рыбы, выловленной с превышением лимитов, а также промыслово некачественной. Действовала обязанность непременной доставки этой части улова в порт. Но и эта необходимая часть документа до сих пор не выполнена полностью.