Врач назвала обостряющиеся при солнце заболевания

Сосудистые заболевания печени всерьез обостряются на солнечном свете, предупредила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа. Она объяснила причины появления недугов.

«Есть два типа людей, которые плохо переносят солнечную погоду. Первая – это люди, у которых есть аллергия на солнце», – приводит слова врача «Москва 24».

Чаще всего аллергия у людей появляется из-за нехватки витамина D и дисбактериоза. Ко второй группе относятся пациенты с сосудистыми заболеваниями печени. У них формируется ангиоотек.