В Нефтчале арестовали 59-летнего педофила

В Нефтчалинском районном отделе полиции всесторонне расследовали информацию о совершенном в отношении несовершеннолетней насилии.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что в марте 2018 года 59-летний житель села Миргурбанлы совершил сексуальное насилие в отношении своей несовершеннолетней родственницы.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 152.1 УК Азербайджана (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), следственные мероприятия продолжаются.

Решением районного суда в отношении обвиняемого в совершении данного преступления избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца.