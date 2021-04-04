В Азербайджане арестовали еще двух генералов
Задержаны бывшие начальники управления упраздненного Министерства национальной безопасности генералы Мовлан Шихалыев и Низами Ширинов. Как сообщает АПА, задержанные были допрошены в Следственном управлении Генеральной прокуратуры.
Затем решением Насиминского районного суда в отношении генералов была избрана мера пресечения в виде ареста.
В ответ на запрос АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, что в ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация по данному вопросу.