Эрдоган: У Турции нет намерений выходить из Конвенции Монтрё

“Мы считаем преимущества, которые Конвенция Монтрё дает нашей стране, важными, и мы будем оставаться приверженными этому соглашению, пока не найдем лучшие возможности”, - приводит Anadolu слова турецкого лидера.

Турция по-прежнему привержена Конвенции Монтрё о проливах и осознает ее преимущества, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам совещания в Президентском комплексе в Анкаре.

Глава турецкого государства подчеркнул, что в настоящее время у Турции нет намерений выйти из Конвенции Монтрё и какие-либо усилия в этом направлении не предпринимаются.

Турецкий лидер также прокомментировал критические высказывания относительно планов строительства Стамбульского канала. “Благодаря Стамбульскому каналу морское судоходство в проливе Босфор будет облегчено, у Турции появится альтернатива под ее суверенитетом, помимо обязательств в рамках Конвенции Монтрё. Это борьба за суверенитет”, - заявил президент Эрдоган.

Президент Турции также назвал “оскорблением героических турецких вооруженных сил” открытое письмо, опубликованное ранее группой адмиралов в отставке, напомнив, что “каждая атака на демократию в Турции начиналась с заявлений, подобных тому, что сделала группа отставных адмиралов”.