Полиция нагрянула на свадьбу в Геранбое

Свадьбу, проводимую во время карантина, выявили на основе поступившей оперативной информации сотрудники отдела полиции Геранбойского района, сообщили haqqın.az в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, поступила информация о проведении свадебной церемонии в одном из частных домов на территории села Аббасгулулар. Сотрудники полиции предотвратили проведение церемонии, в отношении участников были приняты меры в соответствии с законодательством.

С нарушившими санитарно-эпидемиологические нормы лицами проведены профилактические беседы, разъяснены правила особого карантинного режима, в отношении 5 задержанных составлен протокол по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях и наложен штраф.