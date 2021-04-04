Акции Tesla взлетели почти на $50 млрд за день

Акции компании подорожали почти на 8% или примерно на 50 миллиардов долларов во время внебиржевых торгов 5 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Скачок стоимости произошел после обнародования данных о рекордных поставках продукции компании. В частности, по результатам первого квартала 2021 года Tesla поставила 184 800 автомобилей во всем мире, превысив прогноз, составлявший 177 822 автомобиля.

В свою очередь аналитики J.P.Morgan говорят, что способность компании производить примерно такое же количество автомобилей в первом квартале этого года и в четвертом квартале прошлого года выделяется на фоне тенденций в мировом производстве автомобилей.

При этом состояние главы компании Tesla Илона Маска за последний год выросло более чем в восемь раз.