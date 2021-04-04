Израиль показал новейший самолет-разведчик

На базе военно-воздушных сил Израиля Неватим прошла торжественная церемония представления новейшего израильского самолета-разведчика, получившего название «Орон». Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, новая военная машина считается самой совершенной в мире в своем роде, сообщает 9tv.co.il.

«Орон» пополнил самолетный парк 122-й эскадрильи ВВС Израиля "Нахшон". Главным преимуществом новинки называется ее способность передавать детальные снимки поля боя, укреплений противника и прочих разведданых в реальном времени и на большом расстоянии.

Самолет разработан с учетом уроков последних войн и боевых операций Израиля. Он сконструирован на платформе американского представительского самолета Gulfstream G550, который отличается превосходными летными характеристиками и недорогим техническим обслуживанием.

Израильский «Орон» оснащен передовой радиолокационной системой производства израильской компании «АПИ» (Авиационная промышленность Израиля) и другими передовыми разведывательными системами. Продвинутые военные технологии, применяемые в оснащении «Орона», предоставят Армии обороны Израиля беспрецедентные возможности воздушной разведки с точки зрения ширины и глубины охвата исследуемой территории — в режиме реального времени, в любую погоду и в любых условиях видимости. Разведывательное оборудование самолета создает всеобъемлющую картину наземных позиций армии противника или террористических организаций и в реальном времени определяет потенциальные цели.

Использование оборудования, действие которого основано на современных принципах автоматического извлечения информации и передовых алгоритмах искусственного интеллекта, позволит вооруженным силам ЦАХАЛа поддерживать и укреплять интеллектуальное преимущество перед лицом вероятного противника во время выполнения любых поставленных задач, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Как ожидается, новый самолет значительно упростит взаимодействие между всеми родами вооруженных сил Израиля.