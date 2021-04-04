Де Бьязи ответил на неприятные вопросы о сборной Азербайджана: «Я в шоке! Это очень смешно…»

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи прокомментировал ряд вопросов, который муссируется некоторыми спортивными СМИ после поражений нашей национальной команды от Португалии (0:1), Катара (1:2) и Сербии (1:2).

В частности, Де Бьязи попросили прокомментировать предположения о том, что «ряд игроков был вызван им в сборную по заказу».

«Эти утверждения – шок для меня! Я никогда не любил такие вещи», - заявил итальянский специалист в интервью телеканалу CBC Sport.

Еще один слух: у Де Бьязи сложились плохие отношения со своими азербайджанскими помощниками, в частности с Арифом Асадовым, и он якобы общается только с ассистентами, которых привез с собой из Италии.

«Это очень смешно для меня, - парирует Де Бьязи. - После поражений чего только не придумают. У меня со всеми помощниками хорошие отношения. У каждого из моих ассистентов своя роль в команде».

Также главный тренер еще раз объяснил, почему в играх с Португалией и Сербией делал ставку сугубо на оборонительный футбол, а также почему в нападении выпускал в стартовом составе Али Гурбани.

«Мы играли против команд, которые намного сильнее нас. Поэтому защитников было много. Но мы знали, что у нас будут шансы. Должны были их использовать.

В первом тайме матча с Португалией мы не играли в свою игру, боялись. Это меня нервировало. Я не люблю, когда боятся соперника. Во втором тайме мы сыграли лучше.

Сербы тоже сильнее нас. Их игроки выступают в топ-клубах Европы. В целом мы и против Сербии сыграли неплохо. Да, мы обе встречи проиграли, но соперники были сильные. Тем не менее я увидел хорошие сигналы в нашей игре.