В Румынии обнаружили опасную мутацию британского штамма коронавируса

Специалисты Университета имени Штефана Великого в румынском городе Сучава обнаружили новый вариант коронавируса, включающий характеристики как британского штамма B1.1.7, так и мутации E484K, который, согласно некоторым исследованиям, может снизить эффективность вакцин. Об этом сообщил университет.

"К трем вызывающим тревогу вариантам, происходящим из Великобритании (линия B.1.1.7, имя VOC202012/01), ЮАР (линия B.1.351, имя 501Y.V2 15) и Бразилии (линия P.1, имя P1), британские специалисты Службы общественного здравоохранения Англии добавили в феврале новый вариант вируса (B.1.1.7 + E484K), - цитирует ТАСС сообщение университета. - Хотя количество выявленных случаев с новым вариантом (B.1.1.7 + E484K) пока относительно невелико (в британском докладе от 1 апреля 2021 года представлены лишь 43 случая), основную озабоченность вызывает способность вариантов, которые содержат и мутацию E484K, оказывать более эффективное сопротивление антителам, порожденным вакцинами, и снижать, таким образом, эффективность вакцин".

Мутация E484K, сообщили ученые университета, добавлена в список вызывающих беспокойство штаммов коронавируса. Она наиболее устойчива к антителам от вакцин.