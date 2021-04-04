Почему Кабмин внес изменения в акцизные ставки

Как сообщается на сайте Кабинета министров, 23 февраля 2021 года был принят Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана. Изменения предусматривали продление сроков освобождения от НДС (статья 164), освобождение от акцизной ставки (статья 188) и изменение перечня подакцизных товаров и акцизных ставок.

Согласно поправке в статью 164 Кодекса, на основании подтверждающего документа, выданного соответствующим органом, с 1 января 2021 года освобождены от НДС сроком на три года импорт станков, оборудования и приспособлений для производства и обработки ювелирных изделий из золота и серебра, а также продажа золота и серебра в виде слитков, монет и гранул.

Поправкой в статью 188 Налогового кодекса с 1 января 2021 года сроком на три года были освобождены от акцизной пошлины платина, золото, ювелирные и другие изделия из них, обработанные, расфасованные, обрамленные и закаленные алмазы.

Внесением изменений в статью 190 Налогового кодекса был расширен перечень подакцизных товаров, а также увеличены ставки акцизов на различные табачные изделия, кроме производственных. Исходя из этих изменений возникла необходимость во внесении коррективов в постановления Кабинета министров.

Эти коррективы отразились в постановлениях Кабинета министров «О внесении изменений в решение "Об утверждении акцизных ставок на товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики и облагаемые акцизом" Кабинета министров № 20 от 19 января 2001 года» и «О внесении изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", утверждённых постановлением Кабинета министров Азербайджана №500 от 17 ноября 2017 года».

Как известно, акцизы в силу своего экономического характера, с одной стороны, применяются для удержания в госбюджете части дополнительной прибыли от производства высокопродуктивной продукции, с другой – для ограничения потребления социально вредных товаров. Таким образом, повышение акцизного налога на табачные изделия, являющиеся основным фактором риска неинфекционных заболеваний, сокращающие среднюю продолжительность жизни и снижающие качество жизни, было сочтено целесообразным.