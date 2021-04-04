Число больных превысило 131 миллион человек
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 131 020 967 человек, сообщает Worldometers.info.
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 372 016. Далее следуют Бразилия (12 953 597), Индия (12 589 067), Франция (4 746 588), Россия (4 589 540), Великобритания (4 359 392), Италия (3 668 264), Турция (3 487 050), Испания (3 291 394), Германия (2 893 883), Польша (2 448 463) и Колумбия (2 437 197).
По данным сайта, от коронавируса скончались 2 850 521 человека.