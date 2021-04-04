В ООН выяснили, какие проблемы больше всего волнуют людей

"В опросе, который получил название "Мир в 2030 году", приняли участие 15 тысяч человек. Интерес к нему проявили в первую очередь молодые люди - 57% респондентов на момент проведения опроса не исполнилось и 35 лет", - говорится в сообщении.

Больше всего жителей Земли волнуют проблемы глобального потепления, конфликты и дискриминация. О соответствующих результатах опроса ЮНЕСКО сообщает Служба новостей ООН.

Согласно опросу, 67% землян обеспокоены глобальным потеплением и стремительным исчезновением видов фауны и флоры. Вторая по значимости глобальная проблема, по мнению жителей планеты, – это конфликты и насилие. На третьем месте дискриминация и неравенство, на четвертом – недостаток воды, продовольствия и жилья.

Многие респонденты назвали хорошее образование ключом решения мировых проблем. Большинство жителей планеты также думают, что для решения глобальных задач необходимо международное сотрудничество. Лишь 25% опрошенных верят в то, что страны смогут договориться друг с другом.