Новые меры бюджетного стимулирования в США, а также продвигающаяся вакцинация от COVID-19 позволили Международному валютному фонду улучшить прогнозы для мировой экономики на 2021 и 2022 годы. В январе МВФ прогнозировал рост мирового ВВП на 5,5% в 2021 году после падения на 3,5% в 2020 году. Но, видимо, сильно меняется глобальная экономика, что не уходит от внимания экспертов МВФ. И не только МВФ.

Положительные прогнозы по региону, в том числе и по Азербайджану, приводятся и в новом отчете ВБ Всемирного банка по региону Европа и Центральная Азия. В целом прогнозы ВБ по Азербайджану утешительны, говорится о постепенном росте основных макроэкономических показателей страны в ближайшие годы. В то же время более глубокое изучение его отчета показывает и другую его сторону, которую вряд ли можно назвать утешительной. И главное, что наводит на такое мнение - ВБ прогнозирует, что экономика Азербайджана вернется к допандемическому уровню лишь к концу 2022 года. То есть утерянное за год мы сможем наверстать только за два года. Честно говоря, такой ущерб экономике страны от пандемии коронавируса мало кто ждал. А ведь Азербайджан меньше других стран пострадал от пандемии.

При этом ВБ утверждает, что только ранний запуск в стране инициативы по вакцинации от COVID-19 и крупномасштабные инвестиции в восстановительные работы в стране после конфликта с Арменией показывают, что восстановление экономики страны будет быстрее, чем ожидалось. Да, ускорение внутреннего спроса в этом году будет поддерживать экономический рост, но оно также будет обусловлено улучшением здоровья населения и увеличением госрасходов. Ожидается также, что возросшие цены на нефть сократят финансовый дефицит и помогут текущим операциям вернуться к профициту текущего счета. Но без серьезных структурных реформ после 2021 года темпы восстановления экономики будут умеренными в результате долгосрочного восстановления добычи нефти и ужесточения фискальной политики. И опять актуализируется не нефтяной фактор, многим отраслям которого к тому же пандемия нанесла наибольший ущерб.

Для более полного представления прогнозов ВБ приведем некоторые конкретные показатели из отчета. Согласно новому прогнозу Всемирного банка, экономика Азербайджана вырастет на 2,8% в 2021 году и на 3,9% - в 2022 году. Согласно новому прогнозу ВБ, экономика Азербайджана вырастет на 2,8% в 2021 году и на 3,9% - в 2022 году. При этом среднегодовая инфляция в 2021 году ускорится до 3,9% с 2,7% в 2020 году, в 2022 году замедлится до 3,2%, а в 2023г – до 3%. Профицит платежного баланса в 2021 году прогнозируется на уровне 2,8% ВВП (в 2020 году – дефицит 1% ВВП), в 2022 – 3,9%, а в 2023 – 3,1% ВВП.

Как уже отмечалось, ВБ прогнозирует рост экономики страны по всем показателям. Правда, при этом могут возникнуть и вопросы. Так, по оценкам ВБ, в этом году экономика нашего региона зарегистрирует рост в 3,6%. Да и Минэкономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП страны в этом году на 3,4%. Выходит, что по темпам роста мы все же отстаем от других стран региона. Даже рост экономики Армении, которая в прошлом году упала на 7,6%, где до сих пор царит хаос и неразбериха, ВБ прогнозирует на уровне 3,4%. На 2022 год в Армении прогнозируется экономический рост в 4,3%, а в 2023 - 5,3%.