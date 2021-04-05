В США отказались в одностороннем порядке убеждать Иран вернуться к СВПД

Соединенные Штаты не намерены предпринимать односторонних шагов или уступок, чтобы побудить Иран вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, передают РИА Новости.

Во вторник в Вене состоится заседание Совместной комиссии по СВПД в очном формате.

"Определенно мы не будем делать односторонние шаги или уступки, чтобы побудить Иран оказаться в лучшем положении. Наша задача на предстоящих переговорах в Вене - подготовить почву для обоюдного возвращения к выполнению (СВПД)", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

США не ожидают прямых переговоров с Ираном, но открыты к такой возможности, также заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"Сейчас мы не ожидаем, что будут прямые переговоры с Ираном, но мы, конечно, остаемся открытыми к ним", - сказал Прайс на брифинге в госдепартаменте.

На предстоящей встрече не ожидается прямых переговоров между США и Ираном, но, как ранее заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва ждет, что после предстоящей встречи будут запущены непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, которые приведут к восстановлению ядерной сделки.