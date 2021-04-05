«Это саботаж. Все наши производители - провокаторы. Худшая сторона армянского собственника - использование ситуации», - сказал она. «Я не купила яйца, и не хочу, потому что все очень дорого. Причем все подорожало», - призналась еще одна женщина. А из опросов, проведенных в магазинах, выяснилось, что не только сегодня не было яиц, их не было несколько дней. Поставщики обещали привезти, но яйца так до магазинов и не дошли.

В магазинах Еревана накануне Пасхи не было яиц. А если по счастливой случайности их все-таки удавалось приобрести, то по цене в два, а то и в три раза дороже, одним словом по «цене золота». «Не дали отметить Пасху. Зачем так повышать цены? Как им не стыдно? Совсем обнаглели. Раньше такого не было. Полное разочарование людей во всем», - заметила одна из женщин. Еще один респондент отметила, что во всем виноваты производители.

Дефицит яиц в Армении наблюдался довольно-таки давно, власти обещали выправить ситуацию к Пасхе. Но даже на празднике армянские власти с яйцами так и не разобрались. В частности, глава Госкомиссии по защите экономической конкуренции Гегам Геворкян на соответствующий вопрос журналистов ответил следующим образом: «Я не могу позвонить производителю яиц и сказать ему, чтобы тот поднял или спустил цены. Наша функция заключается в следующем: если есть злоупотребление, то надо возбудить производство. Право на соразмерность и права последних также должны быть защищены. С учетом того, что впереди Пасха, а также широкого интереса граждан, мы предприняли действия, нестандартные для нашего органа. Мы поговорили и с сетями, и с производителями яиц. В итоге, на рынок были брошены некоторые запасы, и цена на яйца несколько упала».

Но Геворкян лукавил. Ни его «поговорили», ни брошенные на рынок «некоторые запасы» на цены не повлияли. И причину этого глава Союза птицеводов Сергей Степанян поситал «не абсолютно объективной». Если до сентября 2020 года их можно было приобрести по цене 30 драмов за штуку, то сейчас от 100 до 120 драмов (сегодня доллар стоит более 533 драма). По его словам, армянские фермеры боятся истощения запасов корма в странах поставщиках на фоне пандемии - уже сегодня кукурузу здесь практически не достать. На ценообразование повлияло и резкое сокращение числа несушек - из-за боев в Карабахе, с поставками несушек возникли проблемы. Если бы смогли завезти несушек в страну в начале сентября, а не декабря, то текущих проблем могло не быть.

Но заявление зампредседателя общественной организации «Национальная ассоциация потребителей Армении» Рубена Хайтяна опровергло все эти доводы. По его словам, в течение последних 20 дней в Тбилиси произведенные в Армении яйца продаются по доступным ценам, а в супермаркетах и магазинах Армении они продаются по 220 драмов (примерно 0,5 доллара) за штуку. Он заверил, что предприятия по производству яиц в Армении злоупотребляют безвластьем в стране. «Власти говорят о борьбе с коррупцией, но это хуже коррупции, отметил он. И в этом объяснении, пожалуй, больше истины, чем во всех официальных заявлениях.

И пока эксперты рассуждают каждый со своей колокольни, армяне стояли перед вопросом: покупать или не покупать традиционные яйца на праздник. Тут бы вмешаться в ситуацию властям, но у них свои заботы – скоро предстоят внеочередные парламентские выборы. Хотя в нормальном государстве власти это решают просто. Достаточно вспомнить, как несколько лет назад президент Азербайджана Ильхам Алиев умело разрулил в течение считанных дней возникшую нездоровую ситуация с яйцами на местном рынке. И вообще, любое правительство должно держать в центре внимания цены на продукты первой необходимости. А в отсутствии такого правительства в Армении виновны сами армяне, которые сегодня и пожинают плоды своей опрометчивости.

Кстати, такой опыт есть и у армянского правительства. Тот же Геворкян накануне напомнил демпинг на рынке в 2020 году. Тогда возглавляемая им госкомиссия оштрафовала порядка семи хозяйствующих субъектов на 103-104 млн драмов (около 200 тыс долларов). Он и сегодня грозится, что если будут подтверждены повторные нарушения, то его комиссия вновь оштрафует компании. Только вот никак не подтвердятся здесь эти нарушения. Накануне выборов давление на правительство Никола Пашиняна будет только расти. И чем ближе выборы, тем больше пакостей от оппозиции, которую уже возглавил известный своей коварностью бывший президент страны Роберт Кочарян, ему надо ожидать.